Общество 10.09.2025 в 09:56

В Улан-Удэ женщине в третий раз заменили сустав

Пациентку много лет беспокоят боли в коленях
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ женщине в третий раз заменили сустав
Фото: БСМП

В Улан-Удэ травматологи больницы скорой медицинской помощи уже в третий раз заменили пациентке сустав. Женщину более 15 лет беспокоят боли в коленях. Так как консервативная терапия имела лишь временный эффект, встал вопрос об эндопротезировании коленного сустава.

Это высокотехнологичное оперативное вмешательство, которое имеет максимальный положительный эффект при минимальных рисках и послеоперационных осложнениях.

«Ранее травматологи БСМП уже проводили пациентке тотальный эндопротез коленного и тазобедренного сустава по той же причине. Операция в данном случае – вынужденная мера при ревматоидном артите, но не все так страшно, как может показаться», - отметили в медучреждении.

Операция помогла – на данный момент женщина двигается самостоятельно и готовится к выписке.

«Сегодня болезни суставов также молодеют. В нашей практике уже есть случаи эндопротезирования и у молодых пациентов, порядка 40 лет», - отметил врач-травматолог БСМП Дамба Бадмацыренов.

Теги
операция БСМП медицина

Все новости

К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект
10.09.2025 в 10:19
На пике Любви в Бурятии заплутали две девушки
10.09.2025 в 10:04
В Улан-Удэ нашли пенсионера, который ушел из больницы после инсульта
10.09.2025 в 09:57
В Улан-Удэ женщине в третий раз заменили сустав
10.09.2025 в 09:56
Кафе в Улан-Удэ осталось без музыки из-за местного уголовника
10.09.2025 в 09:44
Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
10.09.2025 в 09:43
Пьяному водителю за деньги подменили алкогольную мочу
10.09.2025 в 09:32
Пассажирам «Победы» увеличили размеры ручной клади
10.09.2025 в 09:30
В столице Бурятии стартовал отопительный сезон
10.09.2025 в 09:08
В Улан-Удэ на стройке Национального музея погибли четверо гастарбайтеров
10.09.2025 в 09:01
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект
Власти стараются, чтобы горожане платили хотя бы «маленькую копеечку»
10.09.2025 в 10:19
На пике Любви в Бурятии заплутали две девушки
Туристок вызволяли местные спасатели
10.09.2025 в 10:04
Кафе в Улан-Удэ осталось без музыки из-за местного уголовника
Он украл там музыкальную колонку, выменяв ее на алкоголь
10.09.2025 в 09:44
Пьяному водителю за деньги подменили алкогольную мочу
В Иркутской области за фальсификацию анализов при медосвидетельствовании судят медбрата и санитара
10.09.2025 в 09:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru