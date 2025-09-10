В Улан-Удэ женщине в третий раз заменили сустав

В Улан-Удэ травматологи больницы скорой медицинской помощи уже в третий раз заменили пациентке сустав. Женщину более 15 лет беспокоят боли в коленях. Так как консервативная терапия имела лишь временный эффект, встал вопрос об эндопротезировании коленного сустава.

Это высокотехнологичное оперативное вмешательство, которое имеет максимальный положительный эффект при минимальных рисках и послеоперационных осложнениях.

«Ранее травматологи БСМП уже проводили пациентке тотальный эндопротез коленного и тазобедренного сустава по той же причине. Операция в данном случае – вынужденная мера при ревматоидном артите, но не все так страшно, как может показаться», - отметили в медучреждении.

Операция помогла – на данный момент женщина двигается самостоятельно и готовится к выписке.

«Сегодня болезни суставов также молодеют. В нашей практике уже есть случаи эндопротезирования и у молодых пациентов, порядка 40 лет», - отметил врач-травматолог БСМП Дамба Бадмацыренов.