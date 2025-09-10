Общество 10.09.2025 в 10:04

На пике Любви в Бурятии заплутали две девушки

Туристок вызволяли местные спасатели
Текст: Елена Кокорина
На пике Любви в Бурятии заплутали две девушки

Спасатели Бурятии пришли на помощь молодым девушкам, которые заблудились во время спуска с пика Любви – популярного туристического объекта в поселке Аршан Тункинского района.

Две туристки 2000 и 1998 годов рождения приехали на отдых в Тункинский район, чтобы подняться на пик Любви. К сожалению, у девушек не было при себе ни снаряжения, ни фонарей. С наступлением темноты спуск стал затруднительным и травмоопасным, и они не смогли самостоятельно найти дорогу. Девушки обратились за помощью и к ним оперативно прибыла группа спасателей, сопроводивших их до населенного пункта Аршан.

- Подъем и спуск с пика Любви в темное время суток без спецснаряжения очень опасен. Недостаточное освещение, сложный рельеф и отсутствие опыта могут привести к травмам и другим несчастным случаям. Рекомендуем всем туристам, планирующим посещение горных районов Бурятии, тщательно готовиться к походу: брать с собой необходимое снаряжение, изучать маршруты и трезво оценивать свои силы, - отмечают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы,

Фото: loon.site

 

Теги
спасатели туристки

