Общество 10.09.2025 в 10:19

К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект

Власти стараются, чтобы горожане платили хотя бы «маленькую копеечку»
Текст: Андрей Константинов
К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект
Фото: freepik.com
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью журналистам сообщил, что бюджет города за первое полугодие исполнен в плановых показателях. 

– Прирастаем в части собственных доходов. В основном это увеличение НДФЛ. Мы наблюдаем загруженность промышленных предприятий с высоким уровнем оплаты труда. Плюсом повышение зарплат в других секторах экономики, включая бюджетников. Жители платят больший НДФЛ, значительная часть которого составляет бюджет города. Отчисления идут с положительной динамикой. Есть поступления в бюджет от налогов на землю и имущество физических лиц. И если земля – это ограниченный ресурс, то имущество горожан прирастает. Люди строят хорошие дома, начинают платить налоги. Но успокаиваться, что зарплата у людей поднялась и к нам полетели деньги, нельзя, – сказал Игорь Шутенков.

Структурам мэрии поставлена задача – постоянно и ежедневно искать дополнительные источники доходов, сказал Игорь Шутенков. 

– Усиливаем контроль за землей в городе. Десятилетиями не все земельные ресурсы были внесены в базу данных, они и на кадастре не стояли. И никто не платил за эту землю. Условно, гаражи занимают место, а значит должны платить какую-то маленькую копеечку. Мы провели ревизию, определили все гаражи, предложили оплачивать за это место. Данные с аэрофотосъемок накладывали на кадастровую карту. Впервые для этих целей внедрили искусственный интеллект, – пояснил в интервью мэр.

Также Игорь Шутенков привел в пример и другие хозяйственно-финансовые решения:

– В Улан-Удэ численность пожарной охраны меньше, чем в Чите. Хотя по населению, производству и потенциалу города схожие. Увеличение штата МЧС и пожарных решит несколько задач. Это и безопасность города, и увеличение фонда оплаты труда федеральных служащих, и рабочие места. Как следствие – повышение доходов города. Если будем молчать о проблеме, то так и останется. Стараемся решать вопрос, – заявил он.
улан-удэ бюджет налоги

К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект
10.09.2025 в 10:19
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО "Тори-пресс"
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
