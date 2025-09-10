Общество 10.09.2025 в 10:32

В Улан-Удэ обчистили пункт выдачи Wildberries

За кражу привлекли ранее судимую женщину
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ обчистили пункт выдачи Wildberries

В Улан-Удэ сотрудниками полиции задержана местная жительница, которая украла товары из пункта выдачи заказов. Она воспользовалась моментом, когда сотрудница обслуживала другого клиента и незаметно прикарманила чужое. Кражу товара на 15 тысяч рублей индивидуальный предприниматель обнаружил позднее и обратился в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска были изъяты записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как подозреваемая складывает товары в рюкзак, когда сотрудник отвлекается. Личность женщины вскоре установили. Ею оказалась 34-летняя ранее судимая, нигде не работающая жительница Улан-Удэ, во всем сознавшаяся полицейским.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: МВД РБ

