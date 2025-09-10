В Бурятии мужчину оштрафовали за песок

Бурприроднадзор оштрафовал мужчину на три тысячи рублей за добычу песчано-гравийной смеси без лицензии. Его «сдали» местные жители, сняв все на видео. Добытчик прибыл на пляж в СНТ «Судостроитель» (находится в Поселье) на грузовике.

«По закону песчано-гравийную смесь можно брать физическому лицу в одном случае – на собственном участке. Либо купить у юридического лица, у которого на добычу общераспространенных полезных ископаемых есть лицензия», - отметили специалисты.

Но на камеру попало не все – за кадром осталось самое интересное: грузовичок нарушителя застрял на месте и пришлось сразу же выгрузить песок. Пляж остался на месте, но от наказания мужчина не ушел.

Для разработки и добычи ОПИ необходимо получить лицензию на участок недр в министерстве природных ресурсов и экологии РБ.

«За незаконную добычу предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.7.3 «Пользование недрами без лицензии» в виде штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей», - отметили в Бурприроднадзоре.