В Улан-Удэ «управляшку» покарали рублем за едва тёплую воду

«Вместо горячей воды – едва тёплая»: в Улан-Удэ жильцы дома № 2в по улице Ринчино пожаловались на некачественную коммунальную услугу. Они не раз обращались в свою управляющую компанию, но все было бесполезно.

После горожане сообщили о проблеме в комитет муниципального контроля. Специалисты в ходе проверки установили, что температура горячей воды в точке водоразбора составила всего 38,6 градусов, при нормативе 60–75.

«В отношении ООО «Городская управляющая организация» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Управляющей компании назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, а также выдано предписание устранить нарушение», - отметили в профильном комитете.