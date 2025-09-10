Общество 10.09.2025 в 11:23
В Улан-Удэ кондукторов трамваев учили бороться со стрессом
Трамваи в столице Бурятии нередко становятся полем для конфликтов
Текст: Андрей Константинов
В МУП «Управление трамвая» провели тренинг для кондукторов. Он был направлен на повышение их профессиональных компетенций и эмоциональной устойчивости.
«Каждый год пассажиропоток растет, увеличивая нагрузку на наших сотрудников. Мы понимаем, насколько важна качественная работа с пассажирами, и делаем всё возможное, чтобы поддерживать высокий уровень сервиса. Ведь работа с людьми требует особого подхода и внимания. Но также нам важно заботиться о самих сотрудниках, помогая им эффективно справляться с нагрузками и стрессовыми ситуациями», - рассказали на предприятии.
Отметим, трамваи в Улан-Удэ, действительно, нередко становятся полем для конфликтов. Так что иногда кондукторам даже приходится выступать в единоборства со слишком буйными пассажирами.
Тегитрамвай