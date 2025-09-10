Пенсионерке из Улан-Удэ вернули отданные мошенникам 300 тысяч рублей

Пенсионерке из Улан-Удэ, пострадавшей от мошенников и оставшейся почти без трёх сотен тысяч рублей, вернули потерянные деньги. Следствию удалось установить счет получателя, на который поступили накопления пожилой женщины и взыскать с него всю сумму.

Как рассказали в прокуратуре республики, в Телеграм пожилой женщине написали мошенники и представились сотрудниками Центробанка. Чтобы защитить от хищения свои сбережения, её убедили в необходимости перевода денег на «безопасный резервный счет». По указанию преступников пенсионерка отправила 248 тысяч рублей на счет «дроппера».

Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании всей суммы и процентов за пользование чужими деньгами с владельца банковского счета. Решением суда иск был удовлетворен. Судебные приставы взыскали задолженность в полном объеме и женщине были выплачены 307 тыс. рублей.

Напомним, что дроппер – это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. На них оформляются банковские карты, через которые телефонные мошенники переводят, а потом обналичивают украденные денежные средства.

