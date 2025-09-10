Общество 10.09.2025 в 12:06
Мост через Хаим в Бурятии не отремонтируют в этом году
Контракт с подрядчиком расторгнут
Текст: Андрей Константинов
Бурятрегионавтодор в одностороннем порядке расторг госконтракт с компанией «Красмост», которая ремонтировала мост через Хаим в Прибайкальском районе. Причиной данного решения в ведомстве назвали «крайне низкий уровень исполнительской дисциплины подрядчика, значительным отставанием от утверждённого графика и неоднократным несоблюдением предписаний». Кроме того, Бурятрегионавтодор инициировал включение компании в список недобросовестных подрядчиков.
Планировалось, что обновленный мост через Хаим откроют уже в этом году. Однако, подрядчик работал ни шатко, ни валко, а перекрытая из-за ремонта одна полоса моста создала гигантские проблемы для автомобилистов, едущих отдыхать на Байкал.
На ситуацию с мостом и образовавшимися там пробками обратил внимание даже глава Бурятии. Алексей Цыденов дал поручение перевести подрядчика на круглосуточный режим работы.
- Сигналы о том, что сильно затруднено движение поступают. Минтрансу в протокол – пусть подрядчик переходит на круглосуточный режим работы. Необходимо, чтобы в ближайшее время всё закончили, - заявил Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 21 июля.
Однако призыв главы Бурятии не был услышан.
«Подрядчик осуществил лишь небольшой объём работ, включая фрезеровку покрытия, чистку балок моста. Дополнительное время на устранение недостатков не привело бы к ожидаемым результатам, поэтому было решено отказаться от сотрудничества с ООО «Красмост» и одновременно инициировать включение компании в реестр недобросовестных поставщиков», - констатировали сегодня в Бурятрегионавтодоре.
В настоящее время ведомство готовит новый аукцион на ремонт моста. По его итогам будут определены конкретные сроки завершения работ.
