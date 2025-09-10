«Елки-палки, поймали, да?»: в Бурятии задержали пьяного водителя

В селе Иволгинск Иволгинского района Бурятии бдительные жители помогли автоинспекторам поймать пьяного водителя иномарки. Сообщение поступило утром 8 сентября в чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot.

Позже при патрулировании улиц сотрудники районной Госавтоинспекции заметили эту машину и потребовали автомобилиста остановиться. За рулем сидел 58-летний мужчина, от которого разило спиртным.

«Елки-палки, вот вы, а. Поймали нарушителя, да? Нормально домой ехал, не гонял. Разве правила нарушил какие-то?», - возмутился сельчанин.

Как сообщили в УГИБДД по РБ, результат освидетельствования подтвердил, что мужчина был нетрезвым. На него составили административный протокол, а автомобиль «Мазда» отправили на специализированную штрафстоянку.