Грибники в Бурятии вернулись из леса с миллионным уловом

В Бурятии раскрыли миллионную кражу с территории метеорологической станции, расположенной в Хоринском районе. Как оказалось, руку к чужому имуществу приложили жители Заиграевского района, отправившиеся за грибами.

Следствие установило, что в начале августа мужчины поехали в лес за сбором дикоросов, а из-за начавшегося дождя попросились на ночлег на метеорологическую станцию, находящуюся в 50 километрах от с. Майла.

- После совместного распития алкоголя со сторожем последний ушел спать. Воспользовавшись этим, злоумышленники проникли в гараж на территории станции и украли два мотоцикла, преобразователь напряжения, гелевый аккумулятор, колесо от автомашины и дизельную станцию. В начале сентября они снова поехали в лес за сбором дикоросов и из-за плохих погодных условий вновь пришли на метеостанцию, однако им никто не открыл. Решив не уходить с пустыми руками, они похитили мотобуксировщик, сани для мотобуксировщика, а также 16 мешков кедровой шишки с территории станции, - рассказали в полиции республики.

Кедровые орехи они успели продать, а остальное имущество оперативниками было обнаружено в гараже одного из преступников. Возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: полиция РБ