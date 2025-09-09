В столице Бурятии пройдут антитеррористические учения

Завтра, 10 сентября, оперативный штаб в Республике Бурятия проведет в Улан-Удэ антитеррористические учения. В мероприятии примут участие силы и средства региональных структур ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Минобороны, правительства республики. В частности, на автомобильных дорогах города планируют использовать военную технику.

«B ходе учения запланирована: проверка информационного взаимодействия между территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами местного самоуправления в связи с действиями, свидетельствующими об угрозе совершения террористического акта», - сообщили в УФСБ по Бурятии.

Также будет отработка мероприятий по отражению атаки БПЛА, практические действия по минимизации и ликвидации последствий теракта, оцепление условной зоны контртеррористической операции, а также нейтрализация условной диверсионной группы.