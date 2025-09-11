Бурятия оказалась на газовой развилке

В Пекине подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири - 2» в Китай и транзитного газопровода «Союз Восток» через Монголию. Об этом прессе сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Для Бурятии данная новость имеет практическое значение. Хотя о проекте говорят уже несколько лет, подписание меморандума приближает момент, когда в республике появится доступ к экологичному и экономичному газу. Планируется, что ответвление от магистрального газопровода позволит местным ТЭЦ и котельным перейти с угля на голубое топливо.Жители Бурятии годами страдают от отсутствия доступа к магистральному газу. В отличие от соседней Иркутской области, где природный газ в несколько раз дешевле сжиженного (транспортируемого в баллонах). Его использование позволяет существенно экономить на отоплении и приготовлении пищи.Для сравнения, в газифицированных регионах нашей страны ежемесячные расходы на газ составляют примерно всего 550 - 600 рублей.Однако строительство отдельного газопровода в Бурятию экономически нецелесообразно для Газпрома - проект может быть реализован исключительно в качестве ответвления от магистральной трубы. Теперь многолетние обсуждения этой идеи перешли в плоскость конкретных намерений.На прошлой неделе в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония обмена документами между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Стороны подписали четыре документа, в том числе соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое расширяет направления взаимодействия между компаниями.«Сейчас это будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире», - заявил глава российской газовой компании.Общий объем поставок по новым и расширенным договоренностям может составить 106 млрд кубометров в год.«На основании публичного заявления, которое сделано лидерами трех стран - России, Китая и Монголии, подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубических метров газа в год», - сказал Алексей Миллер.Как сообщает «Интерфакс», поставки по новому соглашению будут осуществляться в течение 30 лет.Глава Газпрома напомнил, что решение о строительстве 50-миллиардного газопровода через Монголию в Китай принято еще в прошлом десятилетии: «Мы должны вспомнить, когда принимались решения о строительстве «Силы Сибири - 2» и газопровода «Союз Восток». Еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири», до того, как физически начались поставки российского газа в Китай».Миллер отметил, что в ближайшее время сторонам предстоит окончательно согласовать ключевые параметры проекта: «Подписан главный, основополагающий документ - меморандум. Уточнение объемов финансирования - это вопросы, которые касаются коммерческих условий поставок, все они будут решаться в текущий период времени». В правительстве России уже обозначили предполагаемые сроки реализации проекта.Схема финансирования строительства газопровода «Сила Сибири - 2» будет определена в 2026 году, сообщил журналистам «РИА-Новости» Сергей Цивилев.«Сейчас как раз мы должны будем схему финансирования выработать. Без подписания этого меморандума дальнейшая работа была невозможна. Сейчас у нас свобода в действиях, разрешение нам дали. Поэтому мы будем эту схему быстро дорабатывать», - сказал он.На вопрос о сроках определения схемы финансирования - ключевого аспекта проекта - Цивилев ответил: «Наверное, это будет в следующем году».Между тем власти Бурятии уже подтвердили готовность к приему газа и ожидают конкретных предложений от Газпрома по реализации проекта.«Во исполнение решения нашего президента, а также глав КНР и Монголии уже начали обсуждать детали строительства газопровода в Бурятии, - доложил Алексей Цыденов. - На Восточном экономическом форуме провели рабочую встречу с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, где обсудили практические шаги строительства газопровода по территории Бурятии и перспективы газификации республики».По словам эксперта Общественной палаты Бурятии Владимира Афанасьева, вопрос о газопроводе поднимался неоднократно. Наиболее предметно его обсуждали в марте 2023 года на совещании по мастер-плану городов ДФО в Улан-Удэ с участием Владимира Путина.«Тогда глава Газпрома Миллер сказал, что для компании ответвление в Бурятию и Читу экономически выгодно лишь при объеме потребления 4 млрд м3 в год. Пока по потреблению (производству) тепла и э/энергии у нас получается потребность на 2,5 млрд м3, - сообщил он. - Поэтому что-то конкретнее нужно будет обсуждать и говорить лишь после расчета стоимости проекта и далее после начала строительства ответвления от магистрального газопровода на Бурятию и Забайкалье. Про газификацию домохозяйств Улан-Удэ на том совещании не говорилось, поскольку эти затраты для Газпрома не окупаются».Параллельно с обсуждением газового проекта нарастает дискуссия о необходимости ускоренного перевода энергетики Дальнего Востока на уголь.Президент России заявил, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, подчеркнув необходимость эффективного использования этого ресурса. Об этом сообщает РИА Новости.«По разным оценкам, обеспеченность углем на Дальнем Востоке исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать, - сказал Владимир Путин во время посещения Владивостока в рамках участия в ВЭФ. - Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. У нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство. И в то же время есть большое количество угля различного класса, запасов которого еще на 900 лет хватит, которые, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать как базовый энергетический ресурс».Минэнерго ранее прогнозировало дефицит газа для дальневосточных потребителей, указывая, что к 2030 году нехватка голубого топлива может достичь 42%.Таким образом, газификация нашего региона возможна в ближайшие годы при выполнении двух условий - необходимость Китая в дополнительных газопроводах из России и готовность российского правительства субсидировать строительство ответвления в Бурятию и Забайкалье, включая газификацию частного сектора.Реализация проекта потребует значительных ассигнований из федерального бюджета, однако решение по этому вопросу пока не принято.