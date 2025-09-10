Из Иркутска открыли полёты на Филиппины

Авиакомпания IRAERO открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы на остров Боракай (Филиппины) из Иркутска. Первый вылет запланирован на 25 октября 2025 года. Об этом сообщает портал Irk.ru.

Продолжительность полета составит около восьми часов с учетом технической остановки в Гуйлине. Также авиакомпания запустила прямой рейс на остров из Хабаровска.

Рейсы будут выполняться по субботам. Вылет из Иркутска в 4:00, прилет в аэропорт «Калибо» (Боракай) в 12:10. Вылет обратным рейсом осуществляется из аэропорта «Калибо» (Боракай) в 14:00, прилет в Иркутск – в 22:30. Время местное для каждого аэропорта.

Весной прошлого года IRAERO открыла новое направление из Иркутска в столицу Филиппин – Манилу. Через нее большая часть пассажиров авиакомпании направлялась на один из лучших пляжей мира – остров Боракай.

Сергей Крупнов, заместитель генерального директора авиакомпании IRAERO заявил, что «в этом году мы решили сделать отдых на Филиппинах еще более комфортным, а путь на Боракай – более быстрым. Именно поэтому полеты из Иркутска и Хабаровска будут выполняться непосредственно в Калибо, самый близкий к Боракаю международный аэропорт».