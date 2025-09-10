Общество 10.09.2025 в 14:38

Из Иркутска открыли полёты на Филиппины

Рейсы на райские острова планируют запустить в конце октября
A- A+
Текст: Иван Иванов
Из Иркутска открыли полёты на Филиппины
Фото: архив «Номер один»

Авиакомпания IRAERO открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы на остров Боракай (Филиппины) из Иркутска. Первый вылет запланирован на 25 октября 2025 года. Об этом сообщает портал Irk.ru.

Продолжительность полета составит около восьми часов с учетом технической остановки в Гуйлине. Также авиакомпания запустила прямой рейс на остров из Хабаровска.

Рейсы будут выполняться по субботам. Вылет из Иркутска в 4:00, прилет в аэропорт «Калибо» (Боракай) в 12:10. Вылет обратным рейсом осуществляется из аэропорта «Калибо» (Боракай) в 14:00, прилет в Иркутск – в 22:30. Время местное для каждого аэропорта.

Весной прошлого года IRAERO открыла новое направление из Иркутска в столицу Филиппин – Манилу. Через нее большая часть пассажиров авиакомпании направлялась на один из лучших пляжей мира – остров Боракай.

Сергей Крупнов, заместитель генерального директора авиакомпании IRAERO заявил, что «в этом году мы решили сделать отдых на Филиппинах еще более комфортным, а путь на Боракай – более быстрым. Именно поэтому полеты из Иркутска и Хабаровска будут выполняться непосредственно в Калибо, самый близкий к Боракаю международный аэропорт».

Теги
Иркутск Филиппины авиарейс

Все новости

В Улан-Удэ выстрелят из пушки в честь указа президента
10.09.2025 в 14:41
Из Иркутска открыли полёты на Филиппины
10.09.2025 в 14:38
В Иркутске поймали группу «черных» риелторов
10.09.2025 в 14:07
Грибники в Бурятии вернулись из леса с миллионным уловом
10.09.2025 в 13:30
В Бурятии курс евро достиг отметки 100
10.09.2025 в 13:26
Пиво — невинная привычка или тихая угроза?
10.09.2025 в 13:07
Игорь Шутенков о проблемах и не только
10.09.2025 в 12:36
В Бурятии штрафстоянка опустошила карманы водителя
10.09.2025 в 12:20
«Елки-палки, поймали, да?»: в Бурятии задержали пьяного водителя
10.09.2025 в 12:19
Мост через Хаим в Бурятии не отремонтируют в этом году
10.09.2025 в 12:06
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ выстрелят из пушки в честь указа президента
11 сентября Владимир Путин присвоил столице Бурятии звание «Город трудовой доблести»
10.09.2025 в 14:41
Грибники в Бурятии вернулись из леса с миллионным уловом
Они дочиста обобрали метеостанцию в Хоринском районе
10.09.2025 в 13:30
Пиво — невинная привычка или тихая угроза?
Регулярное употребление этого напитка наносит сокрушительный удар по организму
10.09.2025 в 13:07
В Бурятии штрафстоянка опустошила карманы водителя
С мужчины взяли больше денег, чем установлено действующими тарифами
10.09.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru