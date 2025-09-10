Общество 10.09.2025 в 15:34

70 фермеров представят свою продукцию на площади Советов в Улан-Удэ

Они примут участие в фестивале «ФермФест»
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии

19 и 20 сентября центральная площадь Советов в Улан-Удэ станет эпицентром гастрономического праздника. Здесь вновь состоится ежегодный фестиваль фермерской продукции «ФермФест» (0+). В этом году свои лучшие товары представят 70 фермеров и производителей со всей Бурятии.

Гостей фестиваля ждет широкий ассортимент свежайших продуктов: отборное мясо и полуфабрикаты, натуральная молочная продукция, широкий выбор сыров, душистый мед, спелые овощи и уникальное предложение – живая рыба. Это лучшая возможность за раз сделать все основные запасы напрямую от производителей.

Для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа: мастер-классы, контактный зооуголок и специальная деловая зона для общения и обмена опытом.

Главной интригой фестиваля станет розыгрыш призов. В течение двух дней будут разыграны шесть баранов, а главным специальным призом станет племенной жеребец ульдургинской породы. Для участия в розыгрыше достаточно совершить покупки на сумму от 1500 рублей у любого участника фестиваля.

Фестиваль «ФермФест» проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Возрастное ограничение 0+

ФермФест

