70 фермеров представят свою продукцию на площади Советов в Улан-Удэ

19 и 20 сентября центральная площадь Советов в Улан-Удэ станет эпицентром гастрономического праздника. Здесь вновь состоится ежегодный фестиваль фермерской продукции «ФермФест» (0+). В этом году свои лучшие товары представят 70 фермеров и производителей со всей Бурятии.

Гостей фестиваля ждет широкий ассортимент свежайших продуктов: отборное мясо и полуфабрикаты, натуральная молочная продукция, широкий выбор сыров, душистый мед, спелые овощи и уникальное предложение – живая рыба. Это лучшая возможность за раз сделать все основные запасы напрямую от производителей.

Для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа: мастер-классы, контактный зооуголок и специальная деловая зона для общения и обмена опытом.

Главной интригой фестиваля станет розыгрыш призов. В течение двух дней будут разыграны шесть баранов, а главным специальным призом станет племенной жеребец ульдургинской породы. Для участия в розыгрыше достаточно совершить покупки на сумму от 1500 рублей у любого участника фестиваля.

Фестиваль «ФермФест» проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

