В Бурятии продолжается создание агротехклассов

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Бурятии активно создаются специализированные агротехнологические классы. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Тимур Гомбоев, в следующем году такие классы появятся еще в трех районах: Заиграевском, Иволгинском и Закаменском.

В преддверии этого события замминистра посетил один из потенциальных претендентов на открытие класса – Новоильинский агротехнический лицей, чтобы оценить его готовность и существующую базу для углубленного изучения аграрных дисциплин.

Лицей имеет многолетний успешный опыт в агронаправлении. Как подчеркнула директор учебного заведения Галина Ардаева, статус агротехнического лицея они поддерживают десятки лет, тесно сотрудничая с Бурятской государственной сельхозакадемией.

«Сказать, что мы прям новички в агронаправлении, это значит не совсем правильно. У нас есть целевое поступление. Очень много выпускников закончили сельхозакадемию, работают по специальности. Мы сохранили традиции советской школы – это летняя трудовая практика. Ребята со второго по десятый класс с удовольствием работают на пришкольном участке» - рассказала Галина Ардаева.

Площадь пришкольного участка составляет 4 гектара, он включает учебно-опытный, полевой и овощной отделы, а также теплицы. Вся выращенная продукция проходит обязательную сертификацию в Роспотребнадзоре на отсутствие вредных веществ и гельминтов и затем поступает в школьную столовую.

«Вся продукция идет на удешевление питания школьников. Это большая помощь, потому что сейчас овощи очень дорогие. Мы со своего участка обеспечиваем примерно четверть потребностей. Например, свеклы у нас хватит на полгода» – пояснила преподаватель агрокласса Кристина Матвеева. Благодаря собственному овощехранилищу лицей обеспечивает себя витаминной продукцией практически до марта месяца.

Именно такая мощная практическая база и привлекла внимание министерства. Как отметил Тимур Гомбоев, для открытия агротехнологического класса школа должна соответствовать ряду строгих критериев, включая недавний капитальный ремонт и наличие внешнего партнера из аграрной отрасли.