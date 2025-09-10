Общество 10.09.2025 в 16:40

«Искала у учеников запрещенку»

В Новосибирской области завуч устроила «рейд» по туалетам
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено родителями школьника
Неоднозначная история произошла в одной из школ Новосибирской области: завуч заходила на перемене к мальчикам в туалет, заставляла их выворачивать карманы и фотографировала все на телефон. Об этом КП-Новосибирск рассказал родитель одного из учеников школы.

Инцидент произошел 6 сентября. В одной из школ Куйбышева идет капитальный ремонт, поэтому ее учеников и педагогов временно перевели другую.

На перемене несколько мальчиков зашли в мужской туалет. Среди них были как ученики «принимающей» школы, так и «гости» из другой.

Пока ребята были в туалете, туда зашла завуч. Со слов детей, педагог попросила выйти из помещения учеников другой школы. а троих мальчиков из своей – задержала.

- Сын ничего сначала не рассказывал. Фотографию и сообщение нам учитель отправил в общий чат, - рассказал КП-Новосибирск отец одного из учеников. – Мы ничего понять не могли. Стали расспрашивать ребенка.

Мальчик рассказал родителям, что учитель фотографировала их и проверяла карманы.

– Мы просто растерялись, - прокомментировали ученики.

Со слов родителей, педагог искала сигареты и вейпы. Ребята утверждают, что просто зашли в туалет и ничего запрещенного у них не было.

Проверив карманы и не найдя ничего, педагог отправила фотографии классному руководителю учеников, и та выложила их в общий родительский чат класса. Сопроводив это сообщением о «рейде по туалетам».

- На фото ничего такого нет, ребята просто стоят, - говорит мужчина. – Но сам факт! Зачем это делать? Выложить фотографию детей в общий чат без всякого контекста. Это же все на публику.

Родители намерены написать жалобу в Министерство образования.

В школе КП-Новосибирск сообщили, что такие «рейды» — это профилактика здорового образа жизни учеников, и они проводятся уже не в первый раз.

- Мы проводим рейды как профилактику здорового образа жизни. Ученики курят: кто за школой, кто в туалете - поэтому приходится проверять и там, — прокомментировала замдиректора по воспитательной работе.
