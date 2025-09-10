Общество 10.09.2025 в 16:40

В Улан-Удэ снова «зарядит» дождик

В некоторых районах республики ожидается снег
Текст: Елена Кокорина
В некоторых районах республики ожидается снег

Местные синоптики рассказали о погоде в Бурятии на ближайшие три дня. Согласно их прогнозу, на большей части территории будет прохладно, ветрено и дождливо, а в некоторых районах республики возможны ночные заморозки до -3 градусов.

11 сентября по республике будет облачно. Утром и днем на большей части территории пройдут дожди различной интенсивности, в горах с мокрым снегом. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами до 13-16 м/с. Температура ночью +5…+10°, местами +4…-1°, а днем +10…+16°.

12 сентября по республике ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем по юго-западу дожди и грозы. Утром местами туман. Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +4…+9°, местами +2…-3°. Днем +14…+19°, местами +8…+13°.

13 сентября по республике переменная облачность, местами дожди. Утром туман. Ветер северо-западный ночью слабый, утром и днем 6-11, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +4…+9°, местами +1…-4°. Днем +13…+18°, местами +8…+13°.

В Улан-Удэ ночью ожидается погода без осадков, а вот днем пойдет дождь.

Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +7…+9°. Днем +12…+14°.

Фото: loon.site

 

