В нацпарке Бурятии рассказали, зачем олени шевелят ушами

В Тункинском национальном парке в Бурятии фотоловушка запечатлела благородного оленя, лениво пережевывающего пищу на солончаке и энергично двигающего своими большими ушами.

Специалисты рассказали, почему животные совершают столь активные манипуляции. Так, поворачивая уши, олени определяют источник звука. Благодаря этому они быстро реагируют на приближающуюся угрозу или обнаруживают нечто важное.

«Малейший шум усиливается движениями ушных раковин, словно направленных антенн, позволяя различить самые слабые звуки. Резко дергая ушами, олени успешно отпугивают докучающих насекомых вроде мух и комаров, которые особенно любят нежную кожу вокруг ушей», - рассказали в нацпарке.