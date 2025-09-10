Общество 10.09.2025 в 17:56

В мэрии Улан-Удэ отчитались о начале отопительного сезона

Подключение домов идет по графику и без происшествий
Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ отчитались о начале отопительного сезона
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня на планерном совещании в мэрии Улан-Удэ администрации районов города и Комитет городского хозяйства отчитались о старте отопительного сезона. 

– В течение десяти дней все районы города будут полностью подключены к отоплению. Сегодня с 8 утра началось поэтапное подключение: в первый день тепло подано в 189 многоквартирных домов и 41 социальный объект, завтра по графику ещё 179 домов и 27 соцобъектов. В приоритете – социальная сфера. Работы выполняются в плановом порядке, аварийных ситуаций на текущий момент не зафиксировано, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.

На сегодня в Железнодорожном районе подключено более 80 многоквартирных домов и 5 социальных объектов, в Октябрьском районе – более 90 домов и 31 социальный объект, в Советском районе – почти 20 домов и 5 социальных объектов.

Как отметили в мэрии, работы проходят поэтапно и находятся на контроле городских служб. Подключение проводится в строгом соответствии с графиком. Все социальные объекты запускаются в приоритетном порядке.

Узнать о точном сроке подключения дома к теплоснабжению горожане могут в своей управляющей компании.
