В мэрии Улан-Удэ отчитались о начале отопительного сезона

Сегодня на планерном совещании в мэрии Улан-Удэ администрации районов города и Комитет городского хозяйства отчитались о старте отопительного сезона.– В течение десяти дней все районы города будут полностью подключены к отоплению. Сегодня с 8 утра началось поэтапное подключение: в первый день тепло подано в 189 многоквартирных домов и 41 социальный объект, завтра по графику ещё 179 домов и 27 соцобъектов. В приоритете – социальная сфера. Работы выполняются в плановом порядке, аварийных ситуаций на текущий момент не зафиксировано, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.На сегодня в Железнодорожном районе подключено более 80 многоквартирных домов и 5 социальных объектов, в Октябрьском районе – более 90 домов и 31 социальный объект, в Советском районе – почти 20 домов и 5 социальных объектов.Как отметили в мэрии, работы проходят поэтапно и находятся на контроле городских служб. Подключение проводится в строгом соответствии с графиком. Все социальные объекты запускаются в приоритетном порядке.Узнать о точном сроке подключения дома к теплоснабжению горожане могут в своей управляющей компании.