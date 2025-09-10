Жительница Улан-Удэ провела на рельсах полвека

«Полвека на рельсах»: жительница Улан-Удэ Надежда Кондратьевна Башкирова посвятила работе в трамвайном депо 50 лет жизни.

Женщина – родом из маленькой деревни Хилокского района Забайкальского края. Осенью 1975 года она увидела в газете объявление о наборе учащихся на курсы водителей трамвая. Ее это заинтересовало, поэтому Надежда приехала в столицу Бурятии на обучение.

«Тогда автомобилей и светофоров было мало, а пассажиров очень много. Водители сами объявляли каждую остановку. Хорошее было время!», – вспоминает женщина первые годы работы.

Башкирова является заслуженным работником транспорта Бурятии, она прошла долгий путь от водителя трамвая до маневрового диспетчера. Ей довелось пережить в отрасли и тяжелые 90-е, и годы расцвета. Сегодня она рада обновлению парка вагонов, проведению капремонту путей и росту популярности передвижения трамваем среди населения.

«Её история – пример невероятной преданности и любви к своему делу. Поздравляем Надежду Кондратьевну и благодарим за бесценный вклад в бесперебойную работу общественного транспорта нашего города!», - прокомментировали в администрации города.