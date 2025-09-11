Волонтер из Бурятии отчитала сельчан за скотомогильник в лесу

В Тарбагатайском районе Бурятии за селом Пестерево в лесу устроили несанкционированный скотомогильник. Об этом рассказала руководитель группы волонтеров «Рожденные помогать» Юлия Тихонова.

«Население, вы что решили бубонную чуму расплодить? Хозяева, срочно уберите своих животных! Потом удивляемся, откуда вспышка эпидемий...», - написала активистка на своей личной странице.

После ее сообщения на место выехали сотрудники районной администрации и Государственной ветеринарной службы. Первые собрали и увезли останки скота, затем сожгли. А ветспециалисты провели дезинфекцию места нахождения биологических отходов и прилегающей территории.