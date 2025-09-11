Общество 11.09.2025 в 09:09

Волонтер из Бурятии отчитала сельчан за скотомогильник в лесу

После ее сообщения свалку убрали
A- A+
Текст: Карина Перова
Волонтер из Бурятии отчитала сельчан за скотомогильник в лесу
Фото: личная страница Юлии Тихоновой

В Тарбагатайском районе Бурятии за селом Пестерево в лесу устроили несанкционированный скотомогильник. Об этом рассказала руководитель группы волонтеров «Рожденные помогать» Юлия Тихонова.

«Население, вы что решили бубонную чуму расплодить? Хозяева, срочно уберите своих животных! Потом удивляемся, откуда вспышка эпидемий...», - написала активистка на своей личной странице.

После ее сообщения на место выехали сотрудники районной администрации и Государственной ветеринарной службы. Первые собрали и увезли останки скота, затем сожгли. А ветспециалисты провели дезинфекцию места нахождения биологических отходов и прилегающей территории.


Теги
скотомогильник

Все новости

Жительница Улан-Удэ отправила мошенникам деньги в банках с вареньем
11.09.2025 в 09:21
Волонтер из Бурятии отчитала сельчан за скотомогильник в лесу
11.09.2025 в 09:09
В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина
11.09.2025 в 09:04
Финансовые операции с помощью биометрии
11.09.2025 в 09:00
Бурятия оказалась на газовой развилке
11.09.2025 в 06:00
Жительница Улан-Удэ провела на рельсах полвека
10.09.2025 в 17:59
В мэрии Улан-Удэ отчитались о начале отопительного сезона
10.09.2025 в 17:56
В пригороде Улан-Удэ у КамАЗа отказали тормоза
10.09.2025 в 17:41
В нацпарке Бурятии рассказали, зачем олени шевелят ушами
10.09.2025 в 17:32
Нам от товарищей скрывать нечего!
10.09.2025 в 17:05
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Финансовые операции с помощью биометрии
Что можно делать?
11.09.2025 в 09:00
Бурятия оказалась на газовой развилке
Как крупнейший в мире газовый проект может изменить жизнь республики
11.09.2025 в 06:00
Жительница Улан-Удэ провела на рельсах полвека
Юбилей работы в трамвайном депо отметила Надежда Башкирова
10.09.2025 в 17:59
В мэрии Улан-Удэ отчитались о начале отопительного сезона
Подключение домов идет по графику и без происшествий
10.09.2025 в 17:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru