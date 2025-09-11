В овощах из Бурятии обнаружили запрещенные пестициды

В августе сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии взяли для проверки 7 проб овощей, выращиваемых в Мухоршибирском районе. Сегодня ведомство обнародовало результаты их исследований.«По результатам лабораторных исследований выявлено повышенное содержание пестицидов: в двух образцах картофеля содержится «Тебуконазол» в количестве 21, 23 мкг/кг, в одном образце столовой свеклы обнаружен «Флуопирам» (35 мкг/кг). Данные пестициды не допускаются к применению», - сообщили в Управлении Россельхознадзора.По результатам проверки аграриям, вырастившим эти овощи, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.