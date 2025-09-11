Общество 11.09.2025 в 10:26
В Бурятии за месяц из кафе и магазинов изъяли почти 600 бутылок со спиртным
Алкоголь реализовывали без лицензии
Текст: Карина Перова
В Бурятии специалисты минпромторга и МВД по РБ проводят совместные рейды по пресечению нарушения правил продажи алкогольной продукции. В сентябре из незаконного оборота изъяли около 600 бутылок со спиртным.
Так, в Улан-Удэ реализовывали «горячительное» без соответствующей лицензии в «Баре 41» по улице Банзарова и в магазине «Продукты» на Пирогова. Кроме того, правила продажи алкогольной продукции нарушали в кафе «Белка» и «Стрелка».
«По итогам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводятся административные расследования», - отметили в правительстве республики.
Жителей призывают сообщать о подобных нарушениях в минпромторг РБ по телефону 8(3012) 44-25-57.