В Бурятии за месяц из кафе и магазинов изъяли почти 600 бутылок со спиртным

В Бурятии специалисты минпромторга и МВД по РБ проводят совместные рейды по пресечению нарушения правил продажи алкогольной продукции. В сентябре из незаконного оборота изъяли около 600 бутылок со спиртным.

Так, в Улан-Удэ реализовывали «горячительное» без соответствующей лицензии в «Баре 41» по улице Банзарова и в магазине «Продукты» на Пирогова. Кроме того, правила продажи алкогольной продукции нарушали в кафе «Белка» и «Стрелка».

«По итогам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводятся административные расследования», - отметили в правительстве республики.

Жителей призывают сообщать о подобных нарушениях в минпромторг РБ по телефону 8(3012) 44-25-57.