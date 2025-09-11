В Бурятии любители выпить не смогут купить алкоголь в магазине

Сегодня, 11 сентября 2025 года, в Бурятии, как и ряде регионов России, будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Запрет связан с проведением Всероссийского дня трезвости.

Ограничение касается прежде всего магазинов и торговых точек, поэтому приобрести спиртное в «сухой день» в рознице жителям республики не получится. Однако алкоголь в заведениях общепита будет доступен, соответственно, если выпить не в терпёж, то придется отправиться в рестораны, бары или кафе – они продолжат продавать алкоголь в обычном режиме.

За реализацию в розницу спиртного в день запрета полагается штраф: для индивидуальных предпринимателей - от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. Помимо штрафа возможна конфискация всей партии алкоголя.

Напомним, что Всероссийский день трезвости ежегодно отмечают 11 сентября. Первое празднование прошло в России более ста лет назад – в 1913 году. Инициатива празднования исходила от православной церкви.

Фото: loon.site