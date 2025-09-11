Иностранцу не дали вывезти в Китай скупленные в Улан-Удэ культурные ценности

Иностранец скупал у разных людей в Улан-Удэ культурные ценности царских времен и эпохи СССР – деньги и украшения из нефрита. Он пытался увезти все это добро в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск. Но в его планы вмешались читинские таможенники – те пресекли попытку вывоза.

Мужчина рассказал, что официально был в России разнорабочим. В столице Бурятии приобретал разные изделия для свое коллекции. В багаже у него нашли 86 товаров: 27 необработанных камней нефрита разных цветов и размеров, браслеты и гребень из нефрита, значки отличия эпохи СССР, орденскую книжку, деньги царских времен и эпохи СССР и др.

«Иностранец намеренно не подавал декларацию и не предоставил разрешительных документов на вывоз эксклюзивных товаров. Экспертиза установила, что две монеты и шесть кредитных банковских билетов являются культурными ценностями, созданными более 100 лет назад, и на их вывоз необходимы разрешительные документы», - отметили в пресс-службе Читинской таможни.

На мужчину завели два дела об административных правонарушениях – по факту недекларирования товаров и несоблюдения запретов и ограничений. Все предметы у него изъяли.

«Вывоз культурных ценностей возможен на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого Министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы», - добавили специалисты.