Общество 11.09.2025 в 12:30

Суд смягчил режим лечения в психбольнице шаману Габышеву

По данным «Коммерсант» его переводят в Якутск на мягкий режим лечения
Текст: Иван Иванов
Приморский краевой суд принял решение о переводе шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа, смягчив тем самым режим лечения. В настоящее время шаман находится на принудительном лечении в психбольнице специализированного типа.

«Приморский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты на постановление Уссурийского суда об отказе в переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа. Апелляционный суд принял новое решение — о переводе Александра в психбольницу общего типа»,— сообщил адвокат господина Габышева Алексей Прянишников (признан Минюстом РФ иностранным агентом).
В декабре 2024 года Уссурийский районный суд смягчил шаману Габышеву тип лечения — со специализированного типа на принудительное лечение общего типа в психиатрической больнице. Ходатайство о переводе шамана в стационар общего типа подало руководство медучреждения. Уссурийская городская прокуратура с решением райсуда не согласилась и его обжаловала.

В феврале 2025-го Приморский краевой суд удовлетворил представление ведомства об отмене решения суда первой инстанции, и материалы дела направили на новое рассмотрение. В апреле Уссурийский райсуд, повторно рассмотрев материалы о возможности перевода шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа, оснований для смягчения режима лечения не нашел.

Шаман Александр Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился в пеший поход из Якутска в Москву. Целью своего марша он называл «изгнание» президента Владимира Путина. В сентябре того же года шамана задержали на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» и вернули в Якутию. Региональное управление СКР возбудило в отношении него дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК).
За время расследования уголовного дела шамана дважды помещали в психиатрическую больницу. После второй госпитализации в 2021 году против него возбудили дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), по которому его признали невменяемым. В июле 2021 года Якутский городской суд направил шамана на принудительное лечение.

Сначала Александр Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Фото: loon.site

