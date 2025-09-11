В Бурятии вдову погибшего участника СВО незаконно уволили из школы

Прокуратура Иволгинского района провела проверку по обращению супруги погибшего участника спецоперации. Женщину уволили из Сотниковской школы, где она работала уборщицей. Не согласившись с таким решением руководства, она пришла на личный прием к прокурору республики и рассказала о своей проблеме.Прокурорская проверка установила, что женщину уволили незаконно.«Проверкой установлено, что при сокращении численности штата учебного заведения работодателем не учтено наличие у заявительницы несовершеннолетнего ребенка. Согласно трудовому законодательству, работников указанной категории по данному основанию увольнять недопустимо», - сообщили в надзорном ведомстве.По итогам проверки районная прокуратура внесла директору школы представление. По результатам его рассмотрения женщину восстановили в прежней должности и выдали компенсацию среднего заработка за период вынужденного отсутствия на рабочем месте.Также в отношении заместителя директора возбудили административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Его передали на рассмотрение в Государственную инспекцию труда.Кроме того, сотрудники прокуратуры помогли ребенку женщины подготовиться к школе. Ему вручили школьный рюкзак с набором необходимых канцелярских товаров.