В Бурятии вдову погибшего участника СВО незаконно уволили из школы
Восстановить права женщины помогла прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Иволгинского района провела проверку по обращению супруги погибшего участника спецоперации. Женщину уволили из Сотниковской школы, где она работала уборщицей. Не согласившись с таким решением руководства, она пришла на личный прием к прокурору республики и рассказала о своей проблеме.
Прокурорская проверка установила, что женщину уволили незаконно.
«Проверкой установлено, что при сокращении численности штата учебного заведения работодателем не учтено наличие у заявительницы несовершеннолетнего ребенка. Согласно трудовому законодательству, работников указанной категории по данному основанию увольнять недопустимо», - сообщили в надзорном ведомстве.
По итогам проверки районная прокуратура внесла директору школы представление. По результатам его рассмотрения женщину восстановили в прежней должности и выдали компенсацию среднего заработка за период вынужденного отсутствия на рабочем месте.
Также в отношении заместителя директора возбудили административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Его передали на рассмотрение в Государственную инспекцию труда.
Кроме того, сотрудники прокуратуры помогли ребенку женщины подготовиться к школе. Ему вручили школьный рюкзак с набором необходимых канцелярских товаров.
