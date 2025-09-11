В Улан-Удэ семья участника СВО ютились у родственников из-за неспешных энергетиков

В Улан-Удэ прокуратура восстановила права семьи участника СВО, супруга которого обратилась на личный прием к начальнику управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу. Женщина сообщила, что ее муж воюет в зоне спецоперации, а она вместе с тремя детьми вынуждена жить у родственников.Семья имеет свой дом, но он до сих пор не подключен к электричеству, хотя договор технологического присоединения был заключен еще в 2024 году. Тогда же была внесена оплата за подключение. Однако энергетики свои обязательства не исполнили.«По результатам рассмотрения представления прокуратуры ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» устранила нарушения и подключила дом к электрическим сетям. Кроме того, женщине и ее детям оказано содействие в оформлении удостоверений членов семьи участников специальной военной операции», - сообщили в прокуратуре Бурятии.