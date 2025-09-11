В Улан-Удэ съедутся ведущие ученые России и стран Азии

В вузе Бурятии, во ВСГУТУ, пройдет первый Байкальский технологический форум (16+). Мероприятие, приуроченное к 10-летию науки и технологий в России, стартует 15 сентября и соберет 200 человек, 25 компаний, 14 городов.

Уникальный опыт и перспективные разработки в различных отраслях представят ведущие ученые из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии. Всего в 24-м корпусе университета будет работать шесть площадок: искусственный интеллект, беспилотные авиационные системы, современные биотехнологии, инновации в легкой промышленности, энергетика, а также стартапы и молодежные инициативы.

«Форум станет отправной точкой для международных проектов и стартапов, которые укрепят технологический суверенитет России и выведут сотрудничество со странами Азии на новый уровень», - заявили в «техноложке».

Возрастное ограничение 16+