В Бурятии прошли антитеррористические учения

Под руководством Оперативного штаба в Республике Бурятия состоялись плановые антитеррористические учения. Мероприятие было направлено на отработку взаимодействия и координации сил безопасности при ликвидации террористических угроз на объектах военно-транспортной инфраструктуры.





По легенде учений, условная группа диверсантов совершила два одновременных нападения. Первое - с помощью беспилотного летательного аппарата, который сбросил взрывное устройство на территорию одной из воинских частей. Второе - попытка захвата самолета на аэродроме.

«Группировкой сил и средств под руководством Оперативного штаба организованы мероприятия по обеспечению безопасности граждан, розыску и задержанию преступников», - рассказали нашему изданию в пресс-службе.

Стоит отметить, что участие в плановых антитеррористических учениях приняли несколько силовых структур и ведомств. Осуществлялось тесное взаимодействие между УФСБ России по Республике Бурятия, УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации, управлениями Росгвардии, МВД и МЧС.

«Цели учения достигнуты в полном объеме, его результаты показали готовность сил и средств Оперативного штаба к противодействию террористическим угрозам на территории региона», - констатировали в УФСБ РФ по РБ.

Результаты мероприятий подтвердили не только высокую готовность силовых структур к противодействию террористическим угрозам на территории нашей республики, но и надежность защиты критически важных объектов военно-транспортной инфраструктуры.