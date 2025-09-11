Общество 11.09.2025 в 14:07

В дацане Бурятии установили большой бурхан Саган Убгэн

Скульптуру Белого Старца освятят во время Ганжур Хурала
Текст: Карина Перова
В дацане Бурятии установили большой бурхан Саган Убгэн
Фото: Тугнуйский дацан

В Мухоршибирском районе Бурятии в Тугнуйском дацане активно готовятся к Ганжур Хуралу (12+), который пройдет 13 и 14 сентября. Там уже обновили, покрасили ступы (субурганы) и установили большой бурхан Саган Убгэн со всеми 6 символами долгой жизни.

Скульптуру освятят под руководством Дид Хамбо ламы. Белый Старец «оживёт» и начнёт даровать своё благословение и заботу. Как признались в дацане, работа была сложной, большой и дорогостоящей. Финансовую и прочую поддержку оказали жители улуса Галтай.

«Когда мы с ламами, верующими и рабочими принимали Сагаан Убгэна, то восхитились его красотой, размером, качеством. Мне в этот момент захотелось немного склонить голову, и непроизвольно я начал говорить как старшему, очень хорошему давнему другу: «Амар мэндээ, сайн байна, добро пожаловать, мы Вас очень ждали, спасибо Вам», - рассказал настоятель Тугнуйского дацана Вандан Будаев.

Тугнуйский дацан Саган Убгэн

