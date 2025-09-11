Общество 11.09.2025 в 15:01

В Бурятии сняли очередного водителя-вредителя

Он вывалил мусор из грузовика прямо в поле
Текст: Карина Перова
В Бурятии сняли очередного водителя-вредителя
Фото: Бурприроднадзор

В селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии сняли на камеру действия очередного водителя-вредителя. Он сбросил мусор с грузовика прямо в поле. Фото очевидцы отправили в Бурприроднадзор.

«Дело времени – будет штраф нарушителю», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, по статье 8.2 КоАП РФ сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу – до 15 тыс. руб. (юрлицу – до 50 тысяч рублей), с грузовика – до 50 тыс. рублей (юрлицу – до 120 тыс. рублей).

мусор нарушение Бурприроднадзор

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
