В Бурятии сняли очередного водителя-вредителя

В селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии сняли на камеру действия очередного водителя-вредителя. Он сбросил мусор с грузовика прямо в поле. Фото очевидцы отправили в Бурприроднадзор.

«Дело времени – будет штраф нарушителю», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, по статье 8.2 КоАП РФ сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу – до 15 тыс. руб. (юрлицу – до 50 тысяч рублей), с грузовика – до 50 тыс. рублей (юрлицу – до 120 тыс. рублей).