Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов, который продолжает работать на севере республики, принял участие в открытии нового детского сада в Северобайкальске.«Теперь у северобайкальцев современный, просторный садик на 280 ребятишек. В нём 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и игровые площадки для ребят. Созданы все условия для развития детей. Все возможно при поддержке нашего президента Владимира Владимировича и благодаря национальной программе «Развитие образования». Старый сад был в сборно-щитовом здании, а сейчас современное, качественное здание. Спасибо строителям, педагогам и всем, кто вложил силы в этот важный для города проект. Детский сад станет местом радости и первых открытий для ребятишек Северобайкальска!», - рассказал глава Бурятии в своем телеграм-канале.Теперь, как отметил глава, «главная задача для северобайкальцев - чтобы детский сад всегда был полон детьми».«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли))», - такими словами завершил свой пост руководитель региона.