В Улан-Удэ специалисты фонда капремонта нагрянули к должникам

В Улан-Удэ специалисты фонда капитального ремонта Бурятии и судебные приставы нагрянули к жильцам, не платившим взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Недавно такой рейд прошел в микрорайоне Стеклозавод. Сотрудники УФССП по РБ составили акты наложения ареста на имущество собственников помещения, а также дали сроки для добровольного погашения задолженности.

«Всего в рамках рейдов на этой неделе судебные приставы совместно со специалистами фонда обошли 28 квартир собственников, имеющих задолженность по взносам. В дальнейшем совместные выезды будут осуществляться и в других районах республики. Уровень собираемости взносов влияет на своевременное исполнение Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», - заявили в фонде.