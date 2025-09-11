На концерте в Улан-Удэ собрали более 260 тысяч рублей для установки бюста

В концертном зале колледжа искусств имени Чайковского в Улан-Удэ состоялся благотворительный концерт-марафон по сбору средств для создания бюста народного художника РСФСР Даши-Нимы Дугарова. Он стоял у истоков создания Всебурятской ассоциации развития культуры и внес большой вклад в возрождение традиционного искусства.

Как сообщили в администрации Иволгинского района, на мероприятии удалось собрать более 260 тысяч рублей. В концерте приняли участие такие известные артисты, как Чингис Раднаев, Бадма-Ханда Аюшеева, Баиржаб Дамбиев, Билигма Ринчинова, Саян и Эржена Жамбаловы и многие другие.

Бюст планируют установить на территории колледжа традиционных искусств и ремесел народов Забайкалья в селе Иволгинск. 1 января учебному заведению присвоили имя Даши-Нимы Дугарова. За 30 лет колледж превратился в настоящую кузницу кадров. Из его стен вышло множество мастеров по пошиву национальной одежды, серебру и чеканке, изготовлению гобеленов из конского волоса, резчиков по дереву. КТИНРЗ неоднократно занимал призовые места в конкурсах различного уровня, принимает активное участие в фестивале Алтаргана.