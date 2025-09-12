Общество 12.09.2025 в 09:04

Бастрыкину доложат об обстреле 13-летней девочки из пневмата в Улан-Удэ

Расследуется уголовное дело
Текст: Карина Перова
Бастрыкину доложат об обстреле 13-летней девочки из пневмата в Улан-Удэ
Фото: СУ СКР по Бурятии

Главе Следственного комитета РФ России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств обстрела 13-летней девочки из пневматического оружия в Улан-Удэ. Напомним, выстрел произвели в спину, ребенок получил синяк – пуля насквозь пробила кожаную куртку.

Виновника пока не установили. По данному факту расследуется уголовное дело (хулиганство).

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Евгению Лагацкому доложить о ходе расследования данного уголовного дела и об установленных обстоятельствах», - отметили в Следкоме РФ.

