Общество 12.09.2025 в 09:04
Бастрыкину доложат об обстреле 13-летней девочки из пневмата в Улан-Удэ
Расследуется уголовное дело
Текст: Карина Перова
Главе Следственного комитета РФ России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств обстрела 13-летней девочки из пневматического оружия в Улан-Удэ. Напомним, выстрел произвели в спину, ребенок получил синяк – пуля насквозь пробила кожаную куртку.
Виновника пока не установили. По данному факту расследуется уголовное дело (хулиганство).
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Евгению Лагацкому доложить о ходе расследования данного уголовного дела и об установленных обстоятельствах», - отметили в Следкоме РФ.
ТегиАлександр Бастрыкин СК