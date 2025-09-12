Бурятии может не хватить сена

В Бурятии продолжается кормозаготовительная кампания в условиях режима ЧС, вызванного засухой. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, на сегодня заготовлено 297 тысяч тонн сена, что составляет 42% от плана. Общий объем заготовленных кормовых единиц достиг 138 тысяч тонн, или 3,8 центнера на условную голову.«Ситуация в районах остается неравномерной. Кабанский, Тункинский и Северо-Байкальский районы близки к завершению заготовок сена, показав 95%, 97% и 88% соответственно. В то же время Еравнинский, Селенгинский и Джидинский районы существенно отстают от графика, заготовив лишь 2,8%, 11,2% и 15,9% от плана», - рассказали в пресс-службе министерства.В связи со сложившейся ситуацией Минсельхоз направил запросы в Иркутскую область о содействии в приобретении кормов. Также рассматривается вопрос о расширении зоны ЧС на Кабанский, Мухоршибирский, Селенгинский, Хоринский районы и Окинский округ. Между районами организован обмен информацией о наличии излишков сена.