Общество 12.09.2025 в 09:26
Бурятии может не хватить сена
Пока его заготовили меньше половины от плана
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается кормозаготовительная кампания в условиях режима ЧС, вызванного засухой. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, на сегодня заготовлено 297 тысяч тонн сена, что составляет 42% от плана. Общий объем заготовленных кормовых единиц достиг 138 тысяч тонн, или 3,8 центнера на условную голову.
«Ситуация в районах остается неравномерной. Кабанский, Тункинский и Северо-Байкальский районы близки к завершению заготовок сена, показав 95%, 97% и 88% соответственно. В то же время Еравнинский, Селенгинский и Джидинский районы существенно отстают от графика, заготовив лишь 2,8%, 11,2% и 15,9% от плана», - рассказали в пресс-службе министерства.
В связи со сложившейся ситуацией Минсельхоз направил запросы в Иркутскую область о содействии в приобретении кормов. Также рассматривается вопрос о расширении зоны ЧС на Кабанский, Мухоршибирский, Селенгинский, Хоринский районы и Окинский округ. Между районами организован обмен информацией о наличии излишков сена.
