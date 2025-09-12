Глава одного из районов Бурятии получил медаль «Волонтер России»

Главе Закаменского района Бурятии Сергею Гонжитову вручили медаль «Волонтер России». Награду и благодарность от лица командования и личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения передал Золто Жамсуев.

Медаль «Волонтёр России» вручается за добровольческую деятельность, связанную с проведением специальной военной операции, благотворительную деятельность, гуманитарную и иную помощь в её проведении.

«Эта награда является свидетельством активной работы Сергея Валерьевича и значительного вклада в подготовку разведчиков к выполнению задач в ходе СВО», - подчеркнули в районной администрации.