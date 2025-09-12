Улан-удэнка «обнулила» кредит с помощью денег начальника

Мошенники убедили жительницу Улан-Удэ в оформлении на ее имя кредитов, и чтобы обнулить их, посоветовали оформить встречный заём. Для этих целей она заняла сотни тысяч рублей у своего работодателя и перевела их преступникам.

Началось все со звонка с почты и получения посылки. Женщину попросили продиктовать смс-код, пришедший на телефон. Далее последовал взлом личного кабинета Госуслуг, звонки мошенников под видом сотрудников «Центробанка» и «ФНС».

- Сотрудники «Центрального банка» уверили женщину в том, что мошенники пытаются оформить кредиты и, чтобы это предотвратить, необходимо самостоятельно оформить займы на определенную сумму и перевести на «безопасный счет». Женщина обналичила кредитные карты, оформила кредит на 77 000 рублей и перевела деньги через банкомат. После ей позвонил сотрудник «ФНС» с требованием «обнулить кредит», взятый мошенниками. Для этого она заняла 400 тысяч у работодателя и перевела на продиктованный счет, - рассказали в полиции.

После этого псевдосотрудник ФНС попросил еще перевести денег и женщина вновь обратилась к работодателю, который заподозрил неладное и выспросил подробности происходящего. Выяснив детали, он понял, что в отношении работницы орудуют мошенники и посоветовал обратиться в полицию. Общая сумма ущерба составила 737 000 рублей.

Фото: loon.site