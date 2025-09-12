В Улан-Удэ автоледи прикинулась психбольной, чтобы не сдаваться полиции

Вечером 24 августа жители Улан-Удэ сообщили в телеграм-бот @gibdd03_bot о пьяном нарушителе на дороге. Водитель автомобиля «Хонда Эйрвэйв» двигался с нарушением ПДД и создавал угрозу безопасности для других участников дорожного движения. За рулем иномарки находилась пьяная 33-летняя женщина.

- При оформлении протокола горожанка стала препятствовать действиям инспекторов ДПС. Сначала сообщила об имеющемся у нее психическом заболевании, после чего отказалась покидать свой автомобиль. Сотрудникам полиции пришлось вызывать дополнительный экипаж. На неоднократные требования пройти процедуру освидетельствования или проехать в наркологический диспансер дама не реагировала, утверждая, что ей нужен адвокат, - рассказали в полиции республики.

Через какое-то время полицейским удалось успокоить женщину и после прохождения освидетельствования автоинспекторы составили административный протокол.

Фото: loon.site