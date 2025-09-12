Общество 12.09.2025 в 10:30

В Бурятии презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести»

«Настолка» основана на исторических реалиях
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести»
Фото: администрация Улан-Удэ

Вчера во ВСГУТУ презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести». Она рассчитана на подростков и взрослых (12+). Проект посвятили трудовому подвигу жителей города в годы Великой Отечественной войны. Создатели заверили: «настолка» основана на исторических реалиях.

«В ней мы постарались отразить все особенности работы тыла того времени – с его нюансами, сложными моментами и, конечно, подчеркнуть огромную историческую роль эвакогоспиталей, которые в Улан-Удэ помогали всему фронту», – сказал один из авторов Евгений Шевченко.

Во время игры участники выполняют ряд миссий: запускают заводы, налаживают снабжение и распределяют ресурсы, чтобы вместе достичь Победы. Все принятые решения влияют на исход партии. Таким образом действо превращается в настоящий исторический квест. На презентации провели демонстрационную партию, в ней участвовали студенты, школьники и работающая молодежь.

«Игра в доступной форме рассказывает о трудовом подвиге жителей города, знакомит с его историей и памятными местами. Мы помним, что Улан-Удэ был столицей эвакогоспиталей, а наши предприятия внесли огромный вклад в Победу. Улан-Удэ – это город с великим прошлым, достойным настоящим и уверенным будущим. Нам здесь жить, работать и развивать нашу столицу», – отметил и.о. председателя комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.

Возрастное ограничение 12+

Теги
настольная игра

Все новости

В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»
12.09.2025 в 11:38
Гаишников отправили в колонию за ускорение
12.09.2025 в 11:28
В Бурятии продажи сливочного масла снизились почти на 15%
12.09.2025 в 11:20
Мэр Улан-Удэ: «ТЭЦ-2 полностью обеспечит Улан-Удэ теплом и электричеством»
12.09.2025 в 11:11
Жительница Бурятии обманула суд, чтобы спасти авто от конфискации
12.09.2025 в 11:05
В Бурятии водитель «Лексуса» устроил тройное ДТП
12.09.2025 в 10:56
В Улан-Удэ за день сбили двух пешеходов и одного самокатчика
12.09.2025 в 10:42
В Бурятии презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести»
12.09.2025 в 10:30
В Улан-Удэ автоледи прикинулась психбольной, чтобы не сдаваться полиции
12.09.2025 в 10:25
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мертвым
12.09.2025 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»
Это первый Центр пробации
12.09.2025 в 11:38
В Бурятии продажи сливочного масла снизились почти на 15%
Килограмм продукта стал стоить больше 1500 рублей
12.09.2025 в 11:20
Мэр Улан-Удэ: «ТЭЦ-2 полностью обеспечит Улан-Удэ теплом и электричеством»
Оборудование для модернизации теплоэлектроцентрали уже заказано
12.09.2025 в 11:11
Жительница Бурятии обманула суд, чтобы спасти авто от конфискации
За ложные показания ее приговорили к штрафу
12.09.2025 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru