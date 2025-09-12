В Бурятии презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести»

Вчера во ВСГУТУ презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести». Она рассчитана на подростков и взрослых (12+). Проект посвятили трудовому подвигу жителей города в годы Великой Отечественной войны. Создатели заверили: «настолка» основана на исторических реалиях.

«В ней мы постарались отразить все особенности работы тыла того времени – с его нюансами, сложными моментами и, конечно, подчеркнуть огромную историческую роль эвакогоспиталей, которые в Улан-Удэ помогали всему фронту», – сказал один из авторов Евгений Шевченко.

Во время игры участники выполняют ряд миссий: запускают заводы, налаживают снабжение и распределяют ресурсы, чтобы вместе достичь Победы. Все принятые решения влияют на исход партии. Таким образом действо превращается в настоящий исторический квест. На презентации провели демонстрационную партию, в ней участвовали студенты, школьники и работающая молодежь.

«Игра в доступной форме рассказывает о трудовом подвиге жителей города, знакомит с его историей и памятными местами. Мы помним, что Улан-Удэ был столицей эвакогоспиталей, а наши предприятия внесли огромный вклад в Победу. Улан-Удэ – это город с великим прошлым, достойным настоящим и уверенным будущим. Нам здесь жить, работать и развивать нашу столицу», – отметил и.о. председателя комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.

Возрастное ограничение 12+