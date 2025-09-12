Жительница Бурятии обманула суд, чтобы спасти авто от конфискации

Попытка избежать конфискации автомобиля обернулась для улан-удэнки привлечением к уголовной ответственности. Женщину признали виновной в даче заведомо ложных показаний в ходе досудебного производства и оштрафовали.

В прокуратуре республики рассказали, что в ноябре прошлого года обвиняемая являлась свидетелем по уголовному делу. Её знакомого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- Желая помочь мужчине избежать конфискации автомобиля, она сообщила дознавателю заведомо ложную информацию о владении указанным автомобилем. Аналогичные показания женщина дала в ходе судебного заседания. Судом осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Фото: loon.site