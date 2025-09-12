Мэр Улан-Удэ: «ТЭЦ-2 полностью обеспечит Улан-Удэ теплом и электричеством»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью журналистам рассказал о работах, которые сейчас ведутся на ТЭЦ-2. Напомним, ТЭЦ-2 начали строить в 80-е годы прошлого века, но работы так и не завершили. Сейчас она функционирует как котельная. Благодаря мастер-плану началась ее модернизация.– Основное технологическое оборудование заказано. Котлы, агрегаты, турбины, автоматическая система управления и многое, многое другое заказано. Их сейчас производят на российских заводах для нашего города. Поставки ожидаются в 2027 году. Оборудование привезут сюда, и оно будет монтироваться на готовые фундаментные блоки под крышей. Сейчас под первый энергоблок уже готовится котлован, идет выемка грунта. И, конечно, планируется технологическая объездная дорога. По песку для строительства не подтащишь даже 60 кубов цемента, – отметил Игорь Шутенков.Также мэр Улан-Удэ напомнил, что новая ТЭЦ-2 – это два энергоблока. Один не менее 65 мегаватт, второй не менее 90.– «Не менее» – это значит, заказали с запасом мощностей. В результате ТЭЦ-1 вырабатывает примерно 488 гигакалорий в час, ТЭЦ-2 будет выдавать 700 гигакалорий. В сумме они полностью обеспечат Улан-Удэ теплом и электричеством, а также энергоснабжение южных территорий Бурятии и части Забайкалья и Иркутской области, – заявил Игорь Шутенков.