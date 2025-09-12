Общество 12.09.2025 в 11:11

Мэр Улан-Удэ: «ТЭЦ-2 полностью обеспечит Улан-Удэ теплом и электричеством»

Оборудование для модернизации теплоэлектроцентрали уже заказано
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: «ТЭЦ-2 полностью обеспечит Улан-Удэ теплом и электричеством»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью журналистам рассказал о работах, которые сейчас ведутся на ТЭЦ-2. Напомним, ТЭЦ-2 начали строить в 80-е годы прошлого века, но работы так и не завершили. Сейчас она функционирует как котельная. Благодаря мастер-плану началась ее модернизация. 

– Основное технологическое оборудование заказано. Котлы, агрегаты, турбины, автоматическая система управления и многое, многое другое заказано. Их сейчас производят на российских заводах для нашего города. Поставки ожидаются в 2027 году. Оборудование привезут сюда, и оно будет монтироваться на готовые фундаментные блоки под крышей. Сейчас под первый энергоблок уже готовится котлован, идет выемка грунта. И, конечно, планируется технологическая объездная дорога. По песку для строительства не подтащишь даже 60 кубов цемента, – отметил Игорь Шутенков. 

Также мэр Улан-Удэ напомнил, что новая ТЭЦ-2 – это два энергоблока. Один не менее 65 мегаватт, второй не менее 90. 

– «Не менее» – это значит, заказали с запасом мощностей. В результате ТЭЦ-1 вырабатывает примерно 488 гигакалорий в час, ТЭЦ-2 будет выдавать 700 гигакалорий. В сумме они полностью обеспечат Улан-Удэ теплом и электричеством, а также энергоснабжение южных территорий Бурятии и части Забайкалья и Иркутской области, – заявил Игорь Шутенков.
Теги
мэр ТЭЦ-2

Все новости

В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»
12.09.2025 в 11:38
Гаишников отправили в колонию за ускорение
12.09.2025 в 11:28
В Бурятии продажи сливочного масла снизились почти на 15%
12.09.2025 в 11:20
Мэр Улан-Удэ: «ТЭЦ-2 полностью обеспечит Улан-Удэ теплом и электричеством»
12.09.2025 в 11:11
Жительница Бурятии обманула суд, чтобы спасти авто от конфискации
12.09.2025 в 11:05
В Бурятии водитель «Лексуса» устроил тройное ДТП
12.09.2025 в 10:56
В Улан-Удэ за день сбили двух пешеходов и одного самокатчика
12.09.2025 в 10:42
В Бурятии презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести»
12.09.2025 в 10:30
В Улан-Удэ автоледи прикинулась психбольной, чтобы не сдаваться полиции
12.09.2025 в 10:25
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мертвым
12.09.2025 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»
Это первый Центр пробации
12.09.2025 в 11:38
В Бурятии продажи сливочного масла снизились почти на 15%
Килограмм продукта стал стоить больше 1500 рублей
12.09.2025 в 11:20
Жительница Бурятии обманула суд, чтобы спасти авто от конфискации
За ложные показания ее приговорили к штрафу
12.09.2025 в 11:05
В Бурятии презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести»
«Настолка» основана на исторических реалиях
12.09.2025 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru