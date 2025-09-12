Общество 12.09.2025 в 11:20
В Бурятии продажи сливочного масла снизились почти на 15%
Килограмм продукта стал стоить больше 1500 рублей
Текст: Иван Иванов
Розничные продажи сливочного масла в России в натуральном выражении в январе - июле 2025 года сократились на 14,7% год к году. Это объясняется его сильным подорожанием — на 38%. В том числе по этой причине часть потребителей стала отказываться от сливочного масла в пользу растительных аналогов. Но производители пока не снижают объемы выпуска продукции, сообщает «Коммерсант».
В Бурятии один килограмм сливочного масла стал стоить более 1500 рублей, тогда как в среднем по России - гораздо меньше.
По данным Росстата, стоимость этого продукта в начале сентября составила 1,2 тыс. рублей за 1 кг. Значение выросло на 38% с января 2024 года и на 22,2% год к году. Для сравнения, продукты питания в целом за этот период подорожали на 12,3%. А в Бурятии пачка масла в 180-200 грамм стала стоить в 2025 году около 300 рублей.
