Общество 12.09.2025 в 11:38

В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»

Это первый Центр пробации
Текст: Карина Перова
В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»
Фото: УФСИН по Бурятии

В Бурятии зарегистрировали первый Центр пробации «Заря». Недавно автономной некоммерческой организации вручили соответствующее свидетельство. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, собрав представителей ключевых ведомств, курирующих вопросы правопорядка, юстиции и социальной защиты.

С 1 января 2025 года на всей территории России вступили в силу нормы о постпенитенциарной пробации. Данный механизм нацелен на социальную адаптацию и оказание всесторонней помощи гражданам, освободившимся из исправительных учреждений и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Этим будут заниматься и в «Заре». В том числе в учреждении будут предоставлять временное место пребывания для бывших заключенных, оказавшихся без жилья.

«Регистрация центра «Заря» свидетельствует о готовности Бурятии активно внедрять новые подходы в работе уголовно-исполнительной системы, делая акцент на профилактике и гуманизме», - заявили в УФСИН по РБ.

Центр пробации

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
