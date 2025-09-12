Общество 12.09.2025 в 12:02

В Улан-Удэ завершают ремонт Александровского сада

Подрядчик устраняет обнаруженные там недочеты
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершают ремонт Александровского сада
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ подрядная организация, проводившая работы по благоустройству Александровского сада, устраняет пустоты между уложенной там тротуарной плитой. На этот недочет ранее обратили внимание общественники из Народного фронта.

– Подрядчик сейчас организовал работу по дополнительной подсыпке песка, чтобы плотнее усадить плитку. Это рабочий процесс. Мы постоянно контролируем ситуацию. Подрядчик полностью воспринимает всю критику и оперативно устраняет нарушения. Все замечания, которые будут выявлены в процессе эксплуатации, будут оперативно исправляться, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.

Подрядчик устраняет замечания в рамках гарантийных обязательств.

– Изначально мы использовали доломитовую крошку для расклинцовки, чтобы плитка выглядела красивее. Но она не позволяет швам плотно заполниться, – пояснил начальник участка копании-подрядчика Константин Гармаев. – Сейчас мы дополнительно прометаем песок, делаем расклинцовку. После дождя или со временем песок уплотнится ещё сильнее. Если надо будет – мы ещё прометём. У нас есть гарантийные обязательства.

Александровский сад – третья и заключительная благоустроенная территория около Гостиных рядов. Дизайн-проект разрабатывал улан-удэнский архитектор, финалист программы «Архитекторы.рф», член команды «Старого города» Дмитрий Ильин.

В саду установлены арки, создающие световую дорожку. Фактура доломитового кирпича подчёркивает световые дуги. Установлены скамейки, уложен асфальт, расширена парковка для автомобилей, сделаны ливневки. Для удобства маломобильных граждан смонтированы удобные заезды и спуски.
