Улан-удэнцы помогли полиции задержать двух пьяных водителей

Жители Улан-Удэ продолжают оказывать содействие Госавтоинспекции в выявлении и задержании пьяных водителей. С начала года благодаря горожанам сотрудниками ГИБДД было задержано 130 нарушителей, об опасном поведении которых очевидцы сообщили в полицию через телеграм-бот @gibdd03_bot.

Утром 17 августа горожане сообщили, что от ночного клуба отъезжает автомобиля «БМВ Х6», управляет которым пьяный водитель. Экипаж ДПС остановил иномарку на ул. Дарханская. За рулем находилась 37-летняя женщина, от которой исходил запах спиртного. Результат освидетельствования показал 0,90 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении дамы был составлен административный протокол.

- Через несколько часов в чат-бот пришло еще одно сообщение о том, что водитель автомобиля «Хонда Аккорд» создает аварийные ситуации на дороге и возможно находится в состоянии опьянения. Выяснилось, что 26-летний мужчина прав управления никогда не получал. Для проведения процедуры освидетельствования сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД доставили его в наркологический диспансер, а в отношении нарушителя составили административный протокол. Выражаем благодарность бдительным гражданам за их участие в вопросах безопасности на дороге, - сообщили в полиции республики.

Фото: полиция РБ