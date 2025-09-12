Общество 12.09.2025 в 12:06

В Бурятии ветераны СВО будут взращивать казачат

Занятия будут проходить в новом патриотическом клубе
Текст: Карина Перова
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

В школе № 108 столицы Бурятии появился молодёжный спортивный военно-патриотический казачий клуб «Верхнеудинские кужата» имени Героя России Владимира Дарковского. Клуб тожественно открыл сам Герой. Это совместная инициатива филиала фонда «Защитники Отечества», городского казачьего общества «Верхнеудинская станица», комитета по образованию и комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ.

«Такие патриотические клубы очень нужны в наше время, без них никак. Я познакомился с воспитанниками, все дети замечательные, глаза горят. С такой молодёжью будущее у нашей великой страны точно есть!», - сказал на открытии Дарковский.

В новом патриотическом объединении ребята будут бесплатно заниматься краеведением, военной историей региона, начальной военной подготовкой, обучаться навыкам выхода из чрезвычайных ситуаций и многому другому. Преподавателями клуба станут ветераны СВО и казаки.

«Также запланированы лекции от регионального отделения Российского военно-исторического общества, центра «Живая история», Российского общества «Знание», исторического факультета Бурятского государственного университета, практические занятия от клубов исторической реконструкции «Каганат», «Верхнеудинский гарнизон», регионального отделения «Ассамблея народов России», Общественной палаты Бурятии и других организаций», - отметили в филиале фонда «Защитники Отечества» в РБ.

