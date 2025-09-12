В Бурятии отремонтировали мост через Селенгу

В Бурятии дорожники провели ремонт моста через Селенгу на 462-м километре трассы «Байкал». Он также известен как «мост Олени».Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», причиной ремонта стало увеличение интенсивности движения большегрузов, которая возросла в 2,7 раза. Это привело к образованию на мосту дефектов.В ходе ремонта дорожники сфрезеровали поврежденные участки и уложили новый асфальт. Кроме того, была восстановлена гидроизоляция, что поможет предотвратить негативное воздействие влаги и значительно продлит срок службы конструкции моста.«Благодарим жителей за понимание и терпение в процессе выполнения ремонтных работ. Мы уверены, что обновленный мост станет безопасным и комфортным местом для передвижения, способствуя улучшению дорожной инфраструктуры и повышению качества жизни в нашем районе», - отметили в «Южном Байкале».В учреждении добавили, что в пригороде Улан-Удэ дорожные работы пройдут еще на нескольких участках. В частности, на участке с 447 по 449 км (поселок Тулунжа) запланированы работы по устройству защитных слоев износа. После этого аналогичные работы начнутся на участке с 441 по 442 километры (в районе стационарного пункта весового контроля).